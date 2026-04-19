ニュルブルクリンク２４時間の予選第１レース（１８日）で７台が絡む大クラッシュが発生し、フィンランド人ドライバーのユハ・ミエッティネンが死亡した。今回のレースにはＦ１レッドブルに所属するマックス・フェルスタッペンもエントリー。だが、わずか３周目で重大事故が発生し、この日のレースは中止となった。英メディア「プラネットＦ１」は「フェルスタッペンは、ニュルブルクリンクで起きたユハ・ミエッティネンの死