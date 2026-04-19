巨大空母が魚のマンションに!? 世界最大級の人工漁礁「オリスカニー・リーフ」とはかつては海上で国を守った巨大な軍艦の、“引退した後の姿”を想像したことはありますか。多くの「解体」の道を歩みますが、中には「わざと海に沈められる」という、驚くような第2の人生を送る船も存在します。近年の代表的な例が、アメリカ海軍の空母「オリスカニー」です。【大迫力】巨大空母の自沈を写真で追った2006年、フロリダ州ペンサ