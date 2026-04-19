4月19日、福島競馬場で行われた11R・福島牝馬ステークス（G3・4歳上オープン・牝・芝1800m）は、菊沢一樹騎乗の9番人気、コガネノソラ（牝5・美浦・菊沢隆徳）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のジョイフルニュース（牝4・美浦・大竹正博）、3着に11番人気のカニキュル（牝5・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:45.6（良）。1番人気で丹内祐次騎乗、パラディレーヌ（牝4・栗東・千田輝彦）は、8着敗退。【クイー