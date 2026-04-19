中国・北京で2回目となる人型ロボットのハーフマラソン大会が行われ、優勝タイムが人間の世界記録を上回りました。NNN北京・坂元亮太記者「スタート地点には大量のロボットが並んでいます。先頭のロボットですが、大人と同じくらいの身長でしょうか」今年で2回目の開催となった北京ロボットハーフマラソン大会には、100チーム以上のロボットが参加しました。圧倒的な加速で走りだすロボットがいた一方、柵に衝突するなどして、転倒