お題に合う写真カードを選んで相手とどこまで感覚が合うかを試すゲーム「マッチィマッチ：相性チェックゲーム」がホビージャパンからリリースされています。GIGAZINE春のプレゼント企画の景品として提供してもらったので、実際に遊んでどんなゲームなのかを確かめてみました。マッチィマッチ：相性チェックゲーム | ANALOG GAME INDEXhttps://hobbyjapan.games/matchy-matchy/・目次◆開封◆プレイ準備◆ゲームの進め方◆開封「マ