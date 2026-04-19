ビートたけし（79）は、MCを務める「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）の19日放送分に出演。日本のインバウンド戦略に関して、持論を訴えた。この日の放送は「中東不安でエネルギー危機！緊迫する日中関係外国人論客がぶった斬る！ニッポンの大問題SP」と題して、イラン情勢やそれに伴う原油不足、不法就労問題など幅広いテーマについて、外国にルーツを持つ論客らが出演し激論をかわした。番組終盤で、3月の訪日外国人客