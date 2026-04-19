ビートたけし（79）は、MCを務める「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）の19日放送分に出演。日本のインバウンド戦略に関して、持論を訴えた。

この日の放送は「中東不安でエネルギー危機！緊迫する日中関係 外国人論客がぶった斬る！ニッポンの大問題SP」と題して、イラン情勢やそれに伴う原油不足、不法就労問題など幅広いテーマについて、外国にルーツを持つ論客らが出演し激論をかわした。

番組終盤で、3月の訪日外国人客の数が過去最多の約362万人となりインバウンドに沸く一方、一部観光地ではオーバーツーリズムによる影響が深刻な問題になっていることに話題が及んだ。その中では「二重価格」の設定が有効かについて、実際に導入されている世界各地や日本の観光地のケースを紹介しながら、ゲストが賛否の意見を交わした。

ゲストの1人で「パックン」ことパトリック・ハーランは、「大事なのは今でも、（統計では訪日外国人が）1人当たり20万円を落としている。1人当たりの経済効果は20万円と考えれば、少しはがまんできるかなと思う。（日本にとって訪日外国人は）お得意さまですから」と持論を述べると、たけしは「俺、結構、仕事でいろんな所に行くんだけど、観光地は観光地なんだよね」と指摘した。

「もともと、俺は（観光地でもある）浅草にいたんだけど、（今は）違うもんなんだよね」と述べると、ともにMCを務めるエッセイスト阿川佐和子が「ああ…変わっちゃった、と」とフォロー。たけしは「だから、（観光地には）昔の良さも悪さもみんなあるんだけど、そうじゃないって、観光地としてどうやってお金を落とさせるかというのは、それはその人たちの実力なので」とした上で、「あまり国がワーワーやる必要は、ねえんじゃないかなとは思うけれど」と、述べた。

たけしが「ま、頑張ってください」と照れながらエールを送ったところで、この日の放送は終了した。