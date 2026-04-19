石油製品が十分に届かないと訴える現場が増え、住宅資材にも値上げの波が迫っています。【写真で見る】スーパーのお肉パックから“飾り”が消える？政府は“流通の目詰まり”を強調していますが、現場の危機感は払拭できるのでしょうか。スーパーでは「“彩りのプラスチック”省いて経費削減」家庭でおなじみのラップにも影響が。旭化成 小堀秀毅 会長「（サランラップについて）少しずつ値段に転嫁をしていく」あらゆる石油製品に