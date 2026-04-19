かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン2026（スポーツニッポン新聞社など主催）は19日、茨城県土浦市、かすみがうら市（川口運動公園J:COMフィールド土浦周辺発着）で2万625人がエントリーして行われ、フルマラソン女子は地元茨城県の沼田夏楠（34）が2時間44分30秒で初優勝を飾った。前半は1キロ3分50秒の男子の集団についていき、後半は3分55秒に落としながらも粘った。するとトップ争いをしていた選手が脱落。2位に