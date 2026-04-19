俳優の内藤剛志（70）が18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。妻との出会いを語った。内藤は「代ゼミ（大手予備校の代々木ゼミナール）でナンパしました」と明かした。加藤浩次は「そんな前に!?日芸（日本大学芸術学部）入る前ってこと？」と驚いた。内藤は「だから2人とも18歳のとき。“東京来たから彼女いるやん”と。キレイな子2人いてるなと、どっちでもええわと思ったんですよ」当時の状況を赤