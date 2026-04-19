◇サッカー イングランド プレミアリーグ トッテナム 2-2 ブライトン(日本時間19日、トッテナム・ホットスパー・スタジアム)ブライトンの日本代表MF三笘薫選手がスーパーゴールを決めました。この試合ベンチスタートの三笘選手は前半20分から出場しました。すると1点を追う前半アディショナルタイム、味方の右からのクロスにペナルティーエリア内で左足を一閃(いっせん)。ダイレクトボレーで相手GKの頭上を鋭く破る同点ゴールとな