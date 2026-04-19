◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・甲子園）中日は楽天から４年ぶりに中日に復帰した阿部寿樹を「５番・一塁」で今季初めてスタメン起用。１回２死一、二塁の１打席目に伊原から左前の先制タイムリーを放った。口ひげがトレードマークで愛称は「マスター」は「打ったのはカットボール。間を抜けてくれて先制点を取れて良かったです」と、声をはずませた。