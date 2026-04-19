スバル新型「ステーションワゴン」まもなく登場!?スバルの「レヴォーグ」と、その派生モデルである「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」は、どちらも次世代プラットフォーム「SGP（スバルグローバルプラットフォーム）」を採用した同社の主力モデルです。ステーションワゴンのレヴォーグ（2代目）は2020年10月に登場。その3年後となる2023年10月には、都会派クロスオーバーSUVとしてレイバックがラインナップに加わ