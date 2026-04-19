東京都内のIT関連会社役員の男性とみられる遺体を遺棄したとして、社長の男が逮捕された事件で、男性の行方が分からなくなった頃に、男がロープを購入していたことが分かりました。警視庁によりますと、IT関連会社の社長・水口克也容疑者は、去年10月、この会社の役員で、50代の男性とみられる遺体を東京・港区の事務所から運び出し、いずれかの場所に遺棄した疑いが持たれています。水口容疑者は、男性の行方が分からなくなった頃