【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 1−0 浦和レッズ（4月18日／メルカリスタジアム）【映像】鹿島GKが神セーブ→浦和MFが唖然（実際の様子）昨季のJリーグMVPである鹿島アントラーズのGK早川友基がスーパーセーブを披露。浦和レッズのMF金子拓郎も思わず唖然としたシーンが話題となっている。鹿島は4月18日、明治安田J1百年構想リーグ第11節で浦和とホームで対戦。序盤は拮抗した展開となったが、迎えた33分、大ピ