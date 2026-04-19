春は出会いと別れの季節、そして予期せぬ出費に頭を抱える季節です。居酒屋で「4月からの学費と仕送りがキツい」と嘆くお父さんたちの元に、さらなる追い打ちが届きます。子どもが20歳になった瞬間に容赦なく送られてくる「国民年金保険料」の納付書です。 「まだ学生で1円も稼いでいないのに、年金なんて払えるわけがないだろ！」と怒りが湧くのも当然かもしれません。令和8年度の国民年金保険料は月額1万7920円にも上りま