俳優内藤剛志（70）が18日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。父親の職業を明かした。加藤浩次から「ご実家は何をされてたんですか」と聞かれ、内藤は「父親はNHKの局員です。ドラマのスイッチャーでした」と明かし、スタジオを驚かせた。加藤は「それで影響はあったんですか？」と質問した。内藤は「小学校4年生のときに児童劇団に入りまして。親父がしつけ。僕がケンカが絶えなかった。暴れん坊やっ