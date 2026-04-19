４月１９日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝６頭立て）は、“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）の愛馬イッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が、８馬身差の大楽勝で力の違いを見せた。勝ち時計は１分５０秒８（良）。最初から最後まで先頭を譲らず、直線では突き放す一方。流す余裕を見せて後続を大きく引き離した。戸崎圭太騎手