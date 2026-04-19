熊本地震から10年、「news zero」では今週、スマートフォンを使った災害時の対応についてお伝えしています。今回は、メッセージアプリやSNSがつながりづらいときに、家族などで安否確認がとれるサービス、「災害用伝言ダイヤル」です。使い方は、171にダイヤルし、音声案内に従って特定の電話番号を入力し、その番号に伝言を登録します。例えば親が（子どもに）「お父さんは無事です。公民館に避難しています」といった内容です。