仙台市中心部にクマが出没し、１９日正午時点で同市青葉区木町通のマンション裏の茂みにいることが確認された。市は付近に箱わなを設置し、仙台北署はマンション住民に外出を控えるよう呼びかけている。同署によると、クマは体長１・５メートル程度とみられる。１８日夜から複数の通報があり、駆けつけた同署員もクマを目撃した。住宅が近く、緊急銃猟が難しいことから、市は箱わなを１基設置した。近くに住む６０歳代自営業男