◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島―ＤｅＮＡのスタメンが発表された。この日１軍に合流したドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が「１番・右翼」、さらに秋山翔吾外野手が「５番・左翼」で今季初スタメンとなった。小園海斗内野手とともに開幕スタメンを確約されていたサンドロ・ファビアン外野手が１７戦目で初のベンチスタート。１２球団ワーストのチーム打率２割４厘と苦しむなか、