18日に発生した長野県北部を震源とする震度5強などの地震で、これまでに人的な被害は確認されていませんが、屋根瓦の一部が落下するなどの被害が出ています。大町市美麻のそば店と商店を兼ねた店内では、食器や瓶などの片付けに追われていました。美郷種山千恵子さん「昨夜はみんな眠れなかった人が多いと思います」18日午後1時20分ごろ、県北部を震源とする地震があり、大町市で震度5強、長野市で震度5弱などを観測しました。さ