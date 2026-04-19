コンスタントな出場機会を得られずに「難しさ」を語る吉田(C)Getty Images吉田正尚（レッドソックス）に、指揮官の本音が漏れた。去る4月17日（現地時間）に行われたタイガース戦。スコアレスで迎えた延長10回一死一、三塁の好機に、代打で起用された吉田は、相手4番手のウィル・ベストが投じた95マイル（約152.8キロ）の速球を弾き返し、価値あるサヨナラ打を放った。【動画】吉田はサヨナラタイムリーを放ち、この笑顔！ナイ