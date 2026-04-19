「日本で最高の選手だった」――打率.310も“使われない”謎　吉田正尚にRソックス指揮官は本音吐露「望むように起用するだけ」

コンスタントな出場機会を得られずに「難しさ」を語る吉田(C)Getty Images

吉田正尚（レッドソックス）に、指揮官の本音が漏れた。

去る4月17日（現地時間）に行われたタイガース戦。スコアレスで迎えた延長10回一死一、三塁の好機に、代打で起用された吉田は、相手4番手のウィル・ベストが投じた95マイル（約152.8キロ）の速球を弾き返し、価値あるサヨナラ打を放った。

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飽和状態にある外野手陣にあって、開幕からここまで吉田のスタメン機会は決して多くない。ローマン・アンソニー、ジャレン・デュラン、セダン・ラファエラ、ウィルヤー・アブレイユと成長著しい若手が優先されるチームの編成事情もあって序列は低下。なかなかチャンスを得られない時間が続いている。

しかし、目に見える結果は出している。出場12試合（代打4試合）で打率は.310に上り、出塁率.474、OPS.888の好スタッツを維持。直近7試合にクローズアップすれば、打率は4割（.429）を超えており、その働きはレギュラークラスと言っていい。

当人もMLB公式サイトで「いつ自分の番が回ってくるのか分からないという点で、難しさはある」と漏らすように、決して簡単ではない起用は続いている。それでも「結果」を残す32歳に、地元ファンからはSNS上で「マサをスタメンに戻せ」「彼はいつだって準備万端」「なぜ使わないんだ？」といった意見が噴出。若手を重視し続ける首脳陣の姿勢に異を唱えている。

風当たりが強まる中で、「彼の気持ちは良く分かるし、簡単な状況にないことも分かってる。正直に言えば、もっとプレーしたいに決まっている」と吉田の感情を慮ったのは、レッドソックスのアレックス・コーラ監督だ。