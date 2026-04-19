メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市神岡町で線路の上を自転車で走る「レールマウンテンバイク」を楽しむ人たちで賑わっています。 旧神岡鉄道の線路の上を特製の自転車で走る「レールマウンテンバイク」は飛騨市で人気のアクティビティです。 鉄橋を渡ったり、トンネルをくぐったりと、一風変わったサイクリングを多くの人が楽しみました。 ゴールデンウィーク中も営業しています