韓国の6人組ボーイズグループ「iKON」のジナン（32）が、19日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。アイドルを目指したきっかけについて語った。MCの松岡昌宏から「誰かに憧れてこの世界に入ったとかありますか？」と聞かれたジナン。「最初は『BIGBANG』かもしれないです」と同じ事務所の先輩アイドルグループの名前をあげた。続けて「中学生のとき『BIGBANG』が好きでYGエ