元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が18日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。あまり興味がない男性のタイプを明かした。今週のゲストはラジオパーソナリティーのジェーン・スー。スーの趣味であるプロレス観戦を勧められたが、田中は「ムキムキの男の人にあまり興味ないんですよね」と乗り気ではなかった。スーから「ムチムチもいるよ」と言われると、田中は「