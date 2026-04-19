日本の「片づけ文化」を世界的なムーブメントへと昇華させたプロデューサー、川原卓巳。近藤麻理恵さんのプロデュースを通じて、著書は累計1,400万部のベストセラーを記録。さらに米エミー賞を受賞するなど、愛称「KonMari」を片づけを意味する動詞として世界に定着させました。国境を超え、新たな価値を創り出し続ける川原氏。そんな彼が今回対談するのは、女性向けキャリアスクールを展開するSHE株式会社代表取締役CEO・福田恵里