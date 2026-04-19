コブクロが、昨年7月から開催された全国ツアー『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN”』より、横浜・ぴあアリーナMM公演の映像を収録したライブ映像作品のリリースを発表した。ツアー直前にリリースされたコブクロ初のEP「THIS IS MY HOMETOWN」を引っ提げて行われた本公演。EPはコブクロ結成の地をテーマに制作されたもので、やしきたかじんのカバー曲「大阪恋物語」や、昨年大きな話題となった大阪・関西万博公式テ