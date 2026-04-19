コブクロが、昨年7月から開催された全国ツアー『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN”』より、横浜・ぴあアリーナMM公演の映像を収録したライブ映像作品のリリースを発表した。

ツアー直前にリリースされたコブクロ初のEP「THIS IS MY HOMETOWN」を引っ提げて行われた本公演。EPはコブクロ結成の地<大阪>をテーマに制作されたもので、やしきたかじんのカバー曲「大阪恋物語」や、昨年大きな話題となった大阪・関西万博公式テーマソング「この地球（ほし）の続きを」、小渕がオフィシャルアンバサダーを務める大阪マラソンの公式テーマソング「大阪SOUL」など、コブクロ結成の地である大阪にちなんだ楽曲が、本ツアーでも数多く披露された。

さらに先月配信リリースされたばかりの最新曲「Starry Smile Story」は、本ツアーのアンコールのために小渕が書き下ろした楽曲で、音源化前の貴重な歌唱映像が収録されている。

全形態共通の特典映像として、ツアー全公演から選び抜いた厳選MC集映像に加え、ツアーファイナルの四国の地で小渕が香川ドライブを楽しむ様子に密着した「香川HOMETOWN DRIVE」も収録。さらに毎作恒例となったコブクロ2人による副音声コメンタリーを今回も収録。ファンサイト会員限定盤として、カラビナ付き小物収納ケースを付属させた豪華盤も同時発売となる。

さらに、今回初の試みとして、映像作品のリリースに先駆けたライブ映像の先行上映会が実施決定。コブクロ結成の地である大阪・堺東の「フェニーチェ堺」、および映画館で上映される。フェニーチェ堺での上映会は、対象商品の購入者の中から抽選で当選した方のみチケットを購入できる特別イベントとなっており、コブクロメンバーも登壇を予定している。映画館での上映については、詳細は後日解禁予定。詳しくは特設サイトにて。

■映像作品『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM』2026.6.24(水)Release

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_thisismyhometown ●収録楽曲(全形態共通収録)

“THIS IS MY HOMETOWN” TOUR 2025年10月26日大阪公演 全曲 (約145分)

01 彼方へ

02 SNIFF OUT!

03 42.195km

04 願いの詩

05 Ring

06未来

07 大阪恋物語

08 陽だまりの道

09 同じ窓から見てた空

10 THIS IS MY HOMETOWN

11 雨粒と花火

12 おさかなにわ

13 LOVER’S SURF

14 この地球（ほし）の続きを

15 STAGE

16 Starry Smile Story 【発売形態】

・ファンサイト会員限定盤 Blu-ray 価格：9,800円＋税 品番：WPXL-60017

・ファンサイト会員限定盤 DVD(2枚組) 価格：8,800円＋税 品番：WPBL-60028/9

・通常盤 Blu-ray 価格：7,800円＋税 品番：WPXL-90366

・通常盤 DVD(2枚組) 価格：6,800円＋税 品番：WPBL-90705/6 【特典映像(全形態共通)】

“THIS IS MY HOMETOWN” TOUR Making Movie & BEST MC SELECTION

“THIS IS MY HOMETOWN” TOURのバックステージの模様を収めたメイキング映像と、TOUR全23公演から選び抜いた全公演分の厳選MC集映像！(約１時間10分予定) 「香川HOMETOWN DRIVE」

ツアーファイナルの地、四国での小渕のドライブの様子を収録した「香川HOMETOWN DRIVE」を特別収録！(約35分予定) ▽詳細はこちら

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_thisismyhometown

◾️『GOLDEN LIVE BEST』 2026年4月29日（水）発売

https://kobukuro.com/feature/golden_live_best ▼「GOLDEN LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）

1.Welcome to the tour “5296” (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)

3.One Song From Two Hearts (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)

4.時の足音 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)

5.蒼く 優しく (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」)

6.Ring (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)

7.そばにいれるなら・・・ (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)

8.To calling of love (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)

9.陽だまりの道 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)

10.ANSWER (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)

11.蕾 (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

12.STAGE (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 “TIMELESS WORLD” at さいたまスーパーアリーナ」)

13.桜 (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)

14.MC (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)

15.メドレー (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2023 “ENVELOP” FINAL at 東京ガーデンシアター」)

16.晴々 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY LIVE IN MIYAZAKI」)

17.RAISE THE ANCHOR (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)

18.ココロの羽 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)

19.この地球(ほし)の続きを (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)

20.どんな空でも (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

Bonus track

1.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)

2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2022 “GLORY DAYS” FINAL at マリンメッセ福岡」)

※曲順は変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。 ▼「SILVER LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）

SETLIST COMING SOON…!!! ▼発売形態

通常盤DVD（4枚組）品番：WPBL-90697/700

10,780円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）

・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」 通常盤BD（2枚組）品番：WPXL-90359/60

11,880円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）

・SILVER LIVE BEST（Blu-ray）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」 ファンサイト会員限定盤DVD（4枚組）品番：WPBL-60024/27

18,700円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）

・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」

・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き ファンサイト会員限定盤BD（2枚組）品番：WPXL-60015/16

19,800円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）

・SILVER LIVE BEST（Blu-ray）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」

・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き KOBUKURO ゴールドフィギュア ▼通常盤予約

https://kobukuro.lnk.to/goldenlivebest

◾️「Starry Smile Story」

2026年3月22日（日）リリース

https://kobukuro.lnk.to/StarrySmileStory

※JR西日本「動け、好奇心。」CMソング

◾️＜KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026 Ａ “YELL” FOR EACH ONE＞

詳細：https://kobukuro.com/feature/osaka_tokyo2026 2026年5月11日（月）大阪城ホール

OPEN 17:30 / START 18:30 2026年5月20日（水）東京ガーデンシアター

OPEN 17:30 / START 18:30

■＜KOBUKURO LIVE TOUR 2026＞

https://kobukuro.com/feature/kobukuro_tour2026?_normalbrowse=1&oapp 2026年7月25日（土）26日（日）東京｜J:COMホール八王子

2026年7月31日（金） 8月1日（土）石川｜本多の森 北電ホール

2026年8月8日（土）9日（日）大阪｜フェニーチェ堺 大ホール（堺市民芸術文化ホール）

2026年8月15日（土）16日（日）福岡｜福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年8月22日（土）23日（日）宮城｜仙台サンプラザホール

2026年9月4日（金）5日（土）広島｜広島文化学園HBGホール

2026年9月15日（火）16日（水）愛知｜愛知県芸術劇場 大ホール

2026年9月24日（木）25日（金）香川｜レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）

2026年9月29日（火）30日（水）北海道｜札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年10月6日（火）7日（水）大阪｜大阪城ホール

2026年10月31日（土） 11月1日（日）神奈川｜ぴあアリーナMM