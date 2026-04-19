元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が18日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。今の悩みを明かした。「私の今の悩みは、土日に空いちゃった時に誰も遊んでくれないの」と打ち明けた。友達と公言しているテレビ朝日弘中綾香アナウンサーやタレント滝沢カレンは既婚者で「土日は家族で過ごすのよね」と語った。今週のゲストはラジオパーソナリティーのジェーン・ス