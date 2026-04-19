4人組ボーイズバンドDragon Pony（ドラゴンポニー）が、6月に日本で初単独コンサートを開催する。同17日に東京、同21日に大阪で、「Dragon Pony 2026 Run To Run Japan Tour」を開く。韓国メディアOSENは19日「ワーナー・ミュージック・ジャパンと提携し、日本で初のEP『Run to Run』を6月10日にリリースする。アルバム名と同名のタイトル曲など、5曲が収録される」と報じた。ドラゴンポニー側は「Run to Runは、止まらずに走り続