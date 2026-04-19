2026年4月3日から広島の上野学園ホールで始まったSTU48の9周年コンサートは4月5日夜に行われた「STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW〜Horizon〜」で幕を閉じた。5日の夜の部を終えた石田千穂、甲斐心愛、中村舞、岡田あずみから話を聞いた。「地元広島での最後の周年コンサート」石田千穂2026年3月31日に9周年を迎えたSTU48は、4月3日から始まった3日間にわたる9周年コンサートを行った。その内容はグループの9年の歴