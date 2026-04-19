元Juice=Juiceの植村あかり、BEYOOOOONDS・西田汐里が出演する、MBSテレビ『西乃風ブラン堂』（毎週月曜深0：59）が、あす4月20日の放送回からリニューアルされる。【写真】『西乃風ブラン堂』植村あかり＆段原瑠々、西田汐里がいちごを堪能する様子『西乃風ブラン堂』は、西日本各地に眠る“まだ知られていない価値”を発掘し、ひとつの“ブランド”として紹介してきたセレクトショップ型バラエティー番組。放送開始から4年