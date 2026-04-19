プロボクサーの那須川天心が１９日放送の「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件に言及した。番組では、元徳島県警捜査一課の秋山博康氏と元法科学研究センター所長の雨宮正欣氏を招いて、事件の詳細を説明。１８日に公衆トイレで現場検証が行われたことや、父親の安達優季容疑者のスマートフォンの位置情報が重要な手がかりとなっていたことなどを取り上げ