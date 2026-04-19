人気レースクイーンの池永百合（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。白地に水色＆赤のラインのコスチューム姿を披露した。「SUPER耐久Rd.2SUZUKA／ST-TCRクラスは、鈴鹿が初戦でした私たちスター・エンジェルズが応援するのはM&KRacingRacerHondaCars桶川CIVIC97号車です」と紹介。白地に水色＆赤のラインのコスチューム姿の写真をアップし「今日行われたスーパー耐久予選日は、Aドライバーの遠藤選