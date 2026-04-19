人気レースクイーンの池永百合（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。白地に水色＆赤のラインのコスチューム姿を披露した。

「SUPER耐久Rd.2 SUZUKA／ST-TCRクラスは、鈴鹿が初戦でした 私たちスター・エンジェルズが応援するのはM&KRacing RacerHondaCars桶川 CIVIC97号車です」と紹介。

白地に水色＆赤のラインのコスチューム姿の写真をアップし「今日行われたスーパー耐久 予選日は、Aドライバーの遠藤選手2:13,415、Bドライバーの野尻選手2:11,299 ともにST-TCRクラス予選1番手のタイムで見事予選1位通過！そして、Cドライバーの佐藤選手は2:11,003のコースレコードを！！なんと！！ユーズドタイヤでコースレコードを叩き出したので本当にすごいですよね」などとチームの予選成績を報告した。

そして「明日の決勝レースは、ST-TCRクラスP1からのスタートです すごい！！！ポールトゥウィン目指して、97号M&KRacing RacerHondaCars桶川 CIVIC の応援をよろしくお願いします 暑い中会いに来てくださったみなさん本当にありがとうございました 久しぶりのS耐すっごく楽しいよ〜」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「抜群の可愛さ」「とても可愛いです」「美人」「抜群の可愛さ」「おへそ可愛い」「S耐のコスチューム姿もかわいすぎます」「脚イイ」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。