NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。日本ハムは大川慈英投手を1軍登録しました。大川投手は明治大から25年ドラフト1位で日本ハムに入団。これまでファームで5試合にリリーフ登板し1勝0敗、防御率2.25の成績を残しています。直近では12日のロッテ2軍戦で2イニング無失点、1被安打、3奪三振の投球を見せていました。大川投手はプロ初の1軍昇格となります。