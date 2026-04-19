タレント指原莉乃（33）が、18日深夜放送のフジテレビ系新番組「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。自身の課題を語った。指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。自己分析を欠かさない若槻とお互いの「類似タレント」について語り合う中、指原は「今私、誰ですか？類似（タレント）」と質問した。若槻から「秋元康です。もうそこじゃない？先生すぎない？」と指摘されると大笑い。続けて「さっしーのかわいそうなとこ