タレント指原莉乃（33）が、18日深夜放送のフジテレビ系新番組「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。自身の課題を語った。

指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。自己分析を欠かさない若槻とお互いの「類似タレント」について語り合う中、指原は「今私、誰ですか？類似（タレント）」と質問した。

若槻から「秋元康です。もうそこじゃない？先生すぎない？」と指摘されると大笑い。続けて「さっしーのかわいそうなところ言っていい？年齢若いのに、ちょっと大御所っぽくなっちゃってるんだよね」と告げられた。指原はアイドルグループ「＝LOVE」などのプロデュースを手がけるプロデューサーとしての顔も持ち、「それは思います。どうしようもない自覚もあります。だから番組にもカジュアルにはもう（呼ばれない）。私の課題でもあります」と自己認識を語った。

すると若槻は「それで言うと、さっしーの類似タレント分かったかも」と言い「ホラン千秋さんです。もう多分そのポジションだと思う。MCやってっていうポジションって女性タレントあんまりないじゃん」と分析。指原が「結構番組一緒になります。逆に」と現状を語ると、「そうだよね。うまくいってないでしょ？」としたり顔で指摘した。指原が「え！私は好きです」と否定すると、「ごめんなさい。じゃあ間違えました。分析間違えました」とすぐに取り下げて笑いを誘った。