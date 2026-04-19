歌手の野口五郎（70）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。野口は「昨日の二つ後輩は石川さゆりさんでした」と書き出し、同じ堀越高校出身の石川さゆりと腕を組む2ショットを投稿。「半世紀以上経ったので，先輩は譲りたいのだけど、そうもいかないみたいで久し振りだったけど、何も変わってないよネ！！音合わせから本番へのルーティンを褒めたら、褒め返された」となごやか