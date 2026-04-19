◇NBAプレーオフ1回戦・第1戦レイカーズーロケッツ（2026年4月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAは18日（日本時間19日）、プレーオフ（PO）が開幕した。八村塁所属のレイカーズ（西4位）は、1回戦でロケッツ（西5位）と激突。レブロン・ジェームズが第1Qだけで8アシストをマークした。41歳の“キング”は初戦の第1Qからエンジン全開だった。レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点1