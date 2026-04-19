三笘薫がトッテナム戦でゴール、ブライトンは欧州カップ戦出場権争いへイングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が、敵地でのトッテナム戦で見事なボレーシュートを叩き込み、チームを救う同点ゴールを記録した。この衝撃的な一撃に対し、かつてトッテナムなどで活躍した元アイルランド代表MFアンディ・リード氏が驚きを露わにしている。英地元紙「Sussex Express」が報じている。試合は現地時間4月18日、ブライト