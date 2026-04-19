テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサー（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。先輩アナらとのラグビー観戦を報告した。「三重ホンダヒートvsリコーブラックラムズ東京ラグビー観戦へほぼ満席のナイター、大盛り上がりでした！！」とラグビーリーグワンの試合をスタンドで生観戦したことを伝えた。「萌さんとスポーツ観戦は初めて」と同局の田中萌アナとのツーショットなどを公開。「また一緒に行きたいです」とつづっ