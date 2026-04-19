敵地ロッキーズ戦米大リーグのドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でロッキーズと対戦。大谷翔平投手が「1番・DH」で先発した試合の開始前、肝を冷やす出来事があった。米番記者が報じると、日本のファンの間でも「大丈夫か」と動揺が広がっている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者がXで伝えたのは、ブレイク・トライネン投手を襲った悲劇だ。同記者は「ブレイク・トラ