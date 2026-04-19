「豊臣兄弟！」（NHK）で描かれる織田信長（小栗旬）vs.浅井長政（中島歩）・朝倉連合軍の激戦「姉川の戦い」。古城探訪家の今泉慎一さんは「戦いが行われた滋賀県で、信長が戦闘開始前に調略した2つの城がいかに堅固かを目にしてきた」という――。■「姉川の戦い」前、無血の“前哨戦”第9回：鎌刃城・上平寺城（いずれも滋賀県米原市）浅井長政による謀反により生じた、信長の生涯最大のピンチ「金ヶ崎(かながさき)の退(の)き口