ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫のパフォーマンスに賛辞が送られている。プレミアリーグ第33節が18日に行われ、ブライトンはトッテナム・ホットスパーと対戦。39分に先制点を奪われたものの、45＋3分にパスカル・グロスのクロスからファーサイドで待っていた三笘が左足ダイレクトボレーで試合を振り出しに戻すと、77分に再び勝ち越しを許したが、90＋5分にジョルジニオ・リュテールが同点弾を決め、2−2のドローに終わっ