昭和の時代、日本国憲法の条文をロック・サウンドに乗せたレコードが存在した。「羅生門」というバンドの演奏で1971年に発表された「日本国憲法平和・自由・愛」と題したアルバムだ。伝説となっていた同作が55年の時を超え、CDとして22日に再発される。当時の企画者だった劇団WAHAHA本舗主宰・演出家の喰始(たべ・はじめ)氏(78)がコメントを寄せた。 「70年代日本の最も奇妙なロック・アルバム」と称された同作は紙ジ