TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が、キャスターを務める同局系「報道特集」（土曜午後5時半）の18日放送に生出演。米国のイラン攻撃による中東情勢の変化で、資材不足などの影響が出ている現場の子を伝えた。山本アナは「イランが停戦期間中のホルムズ海峡の開放を発表しましたが、先行きは不透明なままです」と、最新の情勢を伝えながら、現状を説明。番組では、住宅工事や町工場の現場で、原油やナフサを由来とした、屋根に敷く