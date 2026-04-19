日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。4月19日（日）は、ゲストに山里亮太と栗山千明を迎えて放送される。山口県の山の真っただなかで、ポツンと一軒家を発見。不思議な形に切り拓かれた敷地内には建物が密集しており、そこから少し離れた場所にも1棟の建物が確認できる。周囲を山並みに囲まれた景色。そんな山の麓に家が建ち並ぶ集落へと訪れた捜